В Москве началась акция националистов «Русский марш»

Фото: Георгий Малец / специально для «Новой»

В Москве в районе Люблино началась акции националистов «Русский марш».

Фото: Георгий Малец / специально для «Новой»

По оценке корреспондента «МБХ медиа», в акции в Люблине принимают участие около ста человек. При этом на акцию пришло большое количество журналистов, а в оцеплении стоят несколько сотен полицейских.

Обновлено «ОВД-Инфо» пишет, что полиция задержала православного хоругвеносца Дмитрия Антонова, предположительно, из-за изображения черепа, креста и костей на его одежде. Его могли доставить в ОВД «Люблино».

Фото: Георгий Малец / специально для «Новой»

Еще одна акция националистов с аналогичным названием проходит в районе станции метро «Октябрьское поле». В этом мероприятии традиционно принимают участие люди в военной форме и в костюмах, которые несут православные иконы, портреты императора Николая II или Иосифа Сталина.

Организаторами акции на «Октябрьском поле» выступили «Постоянно действующее совещание национально-патриотических сил России». Акцию в Люблине численностью до 3 тысяч человек организовали правые националисты из комитета «Нация и Свобода» и левые националисты из Ассоциации народного сопротивления. При этом сначала власти согласовали заявку на проведение «Правого марша», но затем отменили согласование.

Два параллельных «Русских марша» проходят в Москве с 2014 года: из-за войны на востоке Украины часть националистов выступила в поддержку Новороссии и «Русского мира». Организаторы акций считают, что если объединить митинги, разногласия между участниками могут привести к столкновениям на мероприятии.