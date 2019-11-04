Петицию «Новой» против открытия бутика в Расстрельном Доме подписали 30 тысяч человек

Более 30 тысяч человек подписали петицию «Новой газеты» против открытия парфюмерного бутика в Расстрельном Доме, в подвале которого убивали людей по приговорам Военной коллегии Верховного суда СССР.

Владелец компании Esterk Lux Parfum Владимир Давиди, купивший здание в центре Москвы по адресу Никольская, 23, намерен превратить его в премиальный универмаг с парфюмерным бутиком, рестораном, книжным магазином и винным погребом.

«На месте, где люди выслушивали свой смертный приговор, разместятся торговые прилавки. В подвалах, где расстреливали — кухня.

Мы расцениваем план превращения Расстрельного дома в торгово-развлекательный комплекс как кощунство и издевательство над памятью жертв террора»,

— говорится в тексте петиции.

В этом здании были приговорены к смерти тысячи людей, среди которых писатели Борис Пильняк и Исаак Бабель, режиссер Всеволод Мейерхольд, ученые Александр Чаянов и Николай Кондратьев, маршалы Михаил Тухачевский и Александр Егоров.