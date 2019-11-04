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Более 260 тысяч человек требуют закрыть дело о «массовых беспорядках» в Москве: петиция

Петицию «Новой» против открытия бутика в Расстрельном Доме подписали 30 тысяч человек

Общество

 

Более 30 тысяч человек подписали петицию «Новой газеты» против открытия парфюмерного бутика в Расстрельном Доме, в подвале которого убивали людей по приговорам Военной коллегии Верховного суда СССР.

Видео: Светлана Виданова/«Новая», монтаж: Александр Лавренов/«Новая»

Владелец компании Esterk Lux Parfum Владимир Давиди, купивший здание в центре Москвы по адресу Никольская, 23, намерен превратить его в премиальный универмаг с парфюмерным бутиком, рестораном, книжным магазином и винным погребом.

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«На месте, где люди выслушивали свой смертный приговор, разместятся торговые прилавки. В подвалах, где расстреливали — кухня.

Мы расцениваем план превращения Расстрельного дома в торгово-развлекательный комплекс как кощунство и издевательство над памятью жертв террора»,

— говорится в тексте петиции.

В этом здании были приговорены к смерти тысячи людей, среди которых писатели Борис Пильняк и Исаак Бабель, режиссер Всеволод Мейерхольд, ученые Александр Чаянов и Николай Кондратьев, маршалы Михаил Тухачевский и Александр Егоров.

 

Мы — против!
 

Мы против премиального бутика в Расстрельном доме.
Против винного погреба на месте убийств.
Против торговли парфюмом там, где казнили.

Для бизнеса есть другие места.

Тут — место скорби и памяти!

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Теги:
петиции, nt

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