Петицию «Новой» против открытия бутика в Расстрельном Доме подписали 30 тысяч человек
«Новая газета»редакция
Более 30 тысяч человек подписали петицию «Новой газеты» против открытия парфюмерного бутика в Расстрельном Доме, в подвале которого убивали людей по приговорам Военной коллегии Верховного суда СССР.
Владелец компании Esterk Lux Parfum Владимир Давиди, купивший здание в центре Москвы по адресу Никольская, 23, намерен превратить его в премиальный универмаг с парфюмерным бутиком, рестораном, книжным магазином и винным погребом.
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«На месте, где люди выслушивали свой смертный приговор, разместятся торговые прилавки. В подвалах, где расстреливали — кухня.
Мы расцениваем план превращения Расстрельного дома в торгово-развлекательный комплекс как кощунство и издевательство над памятью жертв террора»,
— говорится в тексте петиции.
В этом здании были приговорены к смерти тысячи людей, среди которых писатели Борис Пильняк и Исаак Бабель, режиссер Всеволод Мейерхольд, ученые Александр Чаянов и Николай Кондратьев, маршалы Михаил Тухачевский и Александр Егоров.
Мы — против!
Мы против премиального бутика в Расстрельном доме.
Против винного погреба на месте убийств.
Против торговли парфюмом там, где казнили.
Для бизнеса есть другие места.
Тут — место скорби и памяти!
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