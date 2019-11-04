Власти Красноярского края решили изучить протестное настроение молодежи

Власти Красноярского края провели тендер на изучение протестного настроения молодежи региона. На это обратило внимание «МБХ медиа».

Проведение научно-исследовательской работы по теме «Оценка роста протестных настроений в молодежной среде и готовности молодежи к участию в противоправных действиях» обойдется региону в 800 тысяч рублей. Им займется ООО НТЦ «Перспектива», которая регулярно занимается социологическими исследованиями для государственных заказчиков.

Власти региона просят оценить общественно-политические взгляды молодежи красноярских вузов и колледжей, проанализировать «причины возникновения и роста протестных настроений», а также выявить «источники информации о протестных акциях и их организаторов».

Среди методов исследования — экспертный опрос, глубинное интервью, фокус-группы и количественный опрос среди студентов красноярских вузов и техникумов. Исследование проведут в ноябре-декабре этого года.