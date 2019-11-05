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Путин уволил 11 генералов МВД, СК и МЧС

Политика

 

Президент России Владимир Путин освободил от должностей 11 генералов. Соответствующий указ был опубликован накануне на официальном интернет-портале правовой информации. 

Путин уволил уволил одного человека из Следственного комитета, четверых — из МВД и шестерых — из МЧС. В указе также говорится о восьми назначениях. В том числе три человека назначены на пятилетний срок: Сергей Карапетян стал прокурором Смоленской области, Кирилл Левит – главой Следственного управления СК по Воронежской области, Вячеслав Сухоруков – руководителем управления ведомства по Бурятии.  

От должности освобожден в том числе генерал-майор полиции Александр Мельников, обвиняемый в покушении на крупное мошенничество. Он с сентября находится под арестом. Следствие считает, что Мельников вместе с сообщниками вымогал у предпринимателя 100 млн рублей за закрытие уголовного дела, фигурантом которого тот являлся. 

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Теги:
увольнения, указ, путин, em

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