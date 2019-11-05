В Кемеровской области задержали двух подозреваемых в убийстве экс-мэра Киселевска

В Кемеровской области задержали двоих мужчин по подозрению в причастности к убийству бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.

По делу об убийстве, совершенном группой лиц (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК), задержаны 49- и 35-летний жители города Белово. Их имена не называются. Приоритетной версией следствия является разбойное нападение. Одного из задержанных уже арестовали, меру пресечения для другого изберут сегодня.

Напомним, Лаврентьева убили 31 октября на территории его приусадебного участка, на месте произошедшего обнаружили тело еще одного мужчины. Следствие установило, что это ранее судимый житель Белова.

В ходе осмотра места произошедшего следователи обнаружили боеприпасы и предметы, свидетельствующие о подготовке к нападению на дом Лаврентьева. На некоторых из найденных вещей обнаружили биологический следы, указывающие, что к преступлению причастны три человека, один из которых был убит.