РБК рассказал об утечке данных более трех тысяч клиентов Альфа-банка

Данные держателей кредитных карт Альфа-банка, а также клиентов «АльфаСтрахования» оказались выставлены на продажу на одном из специализированных форумов. Об этом сообщает РБК.

Продавец, разместивший объявление, утверждает, что у него есть свежие данные примерно 3,5 тысяч клиентов Альфа-банка и приблизительно трех тысяч клиентов «АльфаСтрахования». РБК установил, что объявление было опубликовано 31 октября, продавец зарегистрировался на форуме в тот же день.

В бесплатном пробном варианте было 13 договоров клиентов Альфа-банка и десять — «АльфаСтрахования». В 11 из 13 договоров по кредитным картам имена, отчества и первые буквы фамилий совпадали при попытке перевода денег по номеру телефона, у двух других карты не были привязаны к номерам, выяснил РБК. Данных клиентов «АльфаСтрахования» в ходе проверки не подтвердились.

В Альфа-банке РБК сообщили о факте утечки и сказали, что сейчас известно о распространении данных 15 клиентов. Банк проводит внутреннюю проверку. Представитель «АльфаСтрахования» сообщил, что компании известно о размещении в интернете объявлений о продаже данных по договорам страхования электронных устройств. В связи с утечкой организация ввела дополнительные меры безопасности, она проводит расследование и проверяет опубликованные данные.

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Напомним, в конце сентября «Коммерсант» рассказал об утечке данных 60 млн кредитных карт Сбербанка. 24 октября СМИ обнаружили на черном рынке еще одну порцию персональных данных клиентов банка. Сбербанк сначала признавал утечку информации о 200 клиентах из уральского отделения, но позже рассказал о краже данных пяти тысяч человек.

24 октября МВД сообщило о задержании подозреваемого в незаконном получении и разглашении сведений, составляющих банковскую тайну. Им оказался сотрудник коллекторской компании Бутурлакин, действовавший под псевдонимом «Антон 2131», на следующий день суд его арестовал, 5 ноября Бутурлакина перевели под домашний арест.