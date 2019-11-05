«Левада-центр»: 70% россиян не знают о «московском деле»

Большинство россиян (70%) не знают о «московском деле», возбужденном из-за протестов в столице, которые прошли летом, либо не понимают его сути. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные опроса «Левада-центра».

30% респондентов заявили, что информированы о «московском деле», 23% опрошенных сообщили социологам, что наслышаны об этом, а 7% участников опроса рассказали, что внимательно следили за событиями. Из числа тех, кому известно о нем, 57% считают, что цель уголовного преследования участников протестов – устрашение оппозиционно настроенных граждан. 34% верят в объяснение о наказании организаторов массовых беспорядков и несанкционированных акций, а также сопротивлявшихся органам правопорядка.

О «московском деле» лучше информированы жители столицы (57%), 74% из них связывают его с устрашением оппозиции, уточняют «Ведомости». В городах с населением от 100 тысяч до 500 тысяч человек о деле знают 32%, 52% из которых согласны с версией об устрашении.

Респондентов также спрашивали об отношении к делу об отмывании денег, возбужденному против Фонда борьбы с коррупцией политика Алексея Навального. Почти треть опрошенных заявили, что обыски в ФБК и само дело объясняются необходимостью защитить страну от иностранного влияния и борьбой с отмыванием денег. 18% респондентов считают, что так власти пытаются подавить независимые антикоррупционные расследования. При этом к деятельности Навального положительно относятся 9% опрошенных, отрицательно – 25%, а по 31% заявили, что ничего не знают о ней либо она им безразлична.

Участники опроса выразили большую симпатию к фигурантам «московского дела», чем к ФБК, отметили исследователи. «Люди слышали, каким жестким был разгон протестов и насколько чудовищным было правосудие, когда стаканчик причинял [силовикам] "невыносимую боль", и многие понимают, что все это мера устрашения. При этом треть россиян поддерживают приговоры по этому делу – и это как раз ядро поддержки режима, люди, более зависящие от власти и в основном старшего поколения», – объяснила «Ведомостям» социолог «Левада-центра» Наталья Зоркая.

К Навальному же, по ее словам, у россиян двойственное отношение: «Часть поддерживает его антикоррупционную деятельность, но другая часть относится к нему с недоверием и страхом. В отношении его сильны конспирологические версии, плюс добавилась история с отмыванием денег, что на россиян может подействовать».

По мнению эксперта Московского центра Карнеги Андрея Колесникова, Навальный в глазах россиян – профессиональный революционер, а к таким людям обыватели относятся негативно. «Фигуранты "московского дела" не имеют отношения к Навальному, это представители общества, которые по разным причинам выразили недовольство на улицах. Обыватель тоже пошел бы на улицу, но просто не рискует этого делать», – отметил он.

Напомним, уголовное дело из-за протестов в Москве было возбуждено после несогласованной акции 27 июля, впоследствии с ряда фигурантов сняли обвинения. 15 и 16 октября по делу задержали еще пять человек. Четверых из них арестовали — они жаловались на давление со стороны сокамерников. Отца троих детей Александра Мыльникова поместили под домашний арест. В конце октября также задержали Павла Новикова – еще одного фигуранта. Впоследствии его тоже арестовали.

Дело против ФБК возбудили в августе. По версии следствия, с 2016 по 2018 год в фонд поступила«крупная сумма денег» в рублях и в иностранной валюте. По словам соратника Навального Леонида Волкова, это были пожертвования фонду и президентской кампании Навального. Позже Минюст объявил ФБК иностранным агентом, объяснив это траншами из Испании и США на общую сумму более 140 тысяч рублей. Деньги пришли на счет, который был заблокирован по делу об отмывании денег в фонде.

Гражданин Испании Роберто Фабио Монда Карденас не смог объяснить, как и почему перевел деньги на счет ФБК, а владелец компании из Флориды, гражданин России Юрий Маслихов, сказал, что перевел ФБК 50 долларов, потому что его «не устраивает ситуация с коррупцией в России».