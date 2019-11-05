В Госдуме планируют ограничить выдачу разрешений на такси в регионах

Зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству, депутат от партии ЛДПР Александр Старовойтов выступил с инициативой разрешить региональным властям выдавать ограниченное количество разрешений на такси. Соответствующее предложение уже направлено в Совет Федерации, сообщают «Ведомости».

Депутат считает, что благодаря этому будет поддерживаться баланс спроса и предложения, что, в свою очередь, положительно скажется на заработке водителей такси. По данным Старовойтова, оптимальным количеством является 30 разрешений на тысячу человек, однако регионы смогут сами рассчитать квоту.

Агрегаторы такси настороженно отнеслись к идее парламентария, ведь уменьшение количества такси может привести к росту цен. Кроме того, водители, которым не хватит разрешений, вероятно пополнят ряды нелегальных перевозчиков, сообщили изданию представители крупнейших сервисов.

По данным «Ведомостей», сейчас одна из временных комиссий при Совете Федерации разрабатывает концепцию регулирования рынка такси в России. В начале октября глава комиссии Людмила Бокова сообщала, что в скором времени соответсвующий законопроект будет внесен на рассмотрение.

Согласно недавним исследованиям, Россия занимает первое место среди стран, где для людей, проезжающих менее 5,4 тысяч километров в год, ездить на такси выгоднее, чем пользоваться личным автомобилем.