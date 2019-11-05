В Сирии задержали сестру убитого лидера «Исламского государства»

Власти Турции задержали в Сирии старшую сестру убитого лидера запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ) Абу-Бакра аль-Багдади. Об этом сообщают Reuters и Associated Press со ссылкой на источники.

О задержании сестры аль-Багдади рассказал в твиттере глава департамента по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун. Подробностей он не раскрыл.

Источник AP заявил, что 65-летняя сестра аль-Багдади по имени Расмия Авад подозревается в принадлежности к экстремистской группе. По его словам, ее задержали накануне вечером во время рейда, недалеко от города Азаз в провинции Алеппо, где она жила. Сестра аль-Багдади была с мужем, невесткой и пятью детьми. Взрослых допрашивают на условиях анонимности в соответствии с правительственным протоколом.

«Мы надеемся получить информацию от сестры Багдади о внутренней работе ИГИЛ», — уточнил собеседник Reuters.

США заявили, что операция, в ходе которой аль-Багдади был убит, прошла 27 октября. Президент страны Дональд Трамп рассказал, что он умер на севере сирийской провинции Идлиб. Позже Пентагон опубликовал видео операции.

«Исламское государство» подтвердило убийство своего лидера 31 октября. Новым главой стал Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Кураиши. По одной из версий, это новое имя бывшего иракского военного Хаджи Абдуллы аль-Афари, которого уже называли преемником аль-Багдади.