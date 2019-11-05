«Коммерсант»: в Ярославле уволили судью, вынесшего постановление с критикой генпрокурора

В Ярославле уволили судью Красноперекопского районного суда Андрея Курапина, который вынес частное постановление с критикой в адрес генпрокурора Юрия Чайки. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, Курапин не участвует ни в каких процессах с 22 октября и официально числится судьей в отставке. Формально он в отставке с 17 января, тогда квалификационная коллегия судей Ярославской области удовлетворила его заявление об увольнении.

Судья в отставке может вернуться к работе, в случае с Курапиным это произошло менее, чем через месяц, отмечает «Коммерсант». По данным издания, это произошло из-за нехватки кадров. Однако на вакантное место судьи недавно нашлась кандидатура, и временные полномочия Курапина окончательно прекратили.

Курапин рассматривал дело о передачи взяток директором «Яргорэлектротранса» Ильхамом Худиевым и местными предпринимателями Асифом Ахмедовым и Рамилем Аббасовым бывшему замглавы Фрунзенского района Игорю Соколовскому. Они признали вину и попросили о рассмотрении дела в особом порядке.

Курапин и хотел так сделать, но местный прокурор выступил против. По мнению прокурора, в показаниях подсудимых были противоречия, которые можно было проверить и устранить лишь в рамках полноценного процесса. Судья действительно начал рассмотрение дела, но уложился в несколько заседаний, на первом из которых прекратил уголовное преследование Худиева «за деятельное раскаяние».

Другие фигуранты дела получили условные сроки. Отдельно Курапин вынес постановление в адрес генпрокурора Юрия Чайки, заявив, что обвинитель по приказу своих руководителей якобы заставил судью выполнять «никому не нужную, но трудоемкую работу». Помимо этого, Курапин призвал «прекратить порочную и бессмысленную практику беспричинного препятствования прокуроров особому порядку рассмотрения уголовных дел, предусмотренному главой 40 УПК РФ», потребовав сообщить ему о принятых мерах в течение месяца.

Источник «Коммерсанта» предположил, что судья просто «не хотелось работать, и он вспылил, когда его заставили это сделать» Ярославская областная прокуратура обжаловала освобождение от ответственности Худиева, приговор его сообщникам и частное постановление в адрес Чайки. Последнее уже признали незаконным, а председателю Красноперекопского райсуда Ярославля указали на нарушения УПК, отмечает «Коммерсант».

В Генпрокуратуре заявили, что считают особый порядок рассмотрения дел в соответствии со ст. 40 УПК «действенным средством процессуальной экономии и снижения судебных затрат на судебное разбирательство» и заявили, что анализируют его применение на практике.