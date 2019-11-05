СК предъявил обвинения подозреваемому в убийстве ребенка в детском саду Нарьян-Мара

Следственный комитет по Ненецкому автономному округу предъявил обвинения в убийстве малолетнего (п. «в», ч. 2 ст. 105 УК) ранее арестованному Денису Позднееву, который признался в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 31 октября Позднеев пришел в детский сад «Сказка» и поднялся в спальную комнату, где дети отдыхали во время тихого часа. Одна из воспитательниц попыталась преградить ему дорогу, но мужчина оттолкнул ее, подошел к кровати и смертельно ранил в шею ребенка. Другая воспитательница в это время побежала звать на помощь, няня привела охранника, один из сотрудников нажал «тревожную кнопку».

Работники учреждения задержали Позднеева и удерживали его до прибытия Росгвардии и полиции. На допросе он признал вину и раскаялся. Позднеев рассказал, что накануне употреблял алкоголь. После этого была назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.

В пресс-службе добавили, что арестованный охранник детского сада свою вину признал частично. Как передают в СК, он дистанционно открыл Позднееву дверь у центрального входа, приняв его за отца одного из воспитанников. Продолжается расследование дела о халатности должностных лиц детского сада, которые не обеспечили безопасность детей (ч. 2 ст. 293 УК).

По информации Baza, Позднеев при задержании заявлял, что убить ребенка ему приказали «голоса в голове» в обмен на «вечную жизнь». Глава НАО Александр Цыбульский говорил, что обвиняемый находился на учете в наркодиспансере как хронический алкоголик.