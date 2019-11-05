В Томске главу общины «Свидетелей Иеговы» приговорили к 6 годам колонии

Октябрьский суд Томска приговорил к 6 годам колонии общего режима главу местной общины «Свидетелей Иеговы» (признанной экстремистской и запрещенной организации) Сергея Климова, сообщил «Тайге.Инфо» адвокат Артур Леонтьев. Это восьмой реальный срок для представителя конфессии после ее зарпета в России.

49-летнего верующего признали виновным в создании запрещенной организации: якобы он собирал всех в доме одного из членов общины и проводил там службы. Сотрудник Центра «Э» в суде отмечал, что хоть Климов и не призывал к насилию, он «руководил вербовкой» новых членов и «использовал анонимайзеры» для просмотра заблокированного сайта верующих jw.org.

После отбывания наказания Климов в течение 5 лет не сможет преподавать и размещать материалы в интернете. Дело в отношении него возбудили в июне прошлого года: тогда у Климова с утра прошли обыски, после его поместили в СИЗО. У них изъяли документы, банковские карточки, деньги и Библию в переводе «Свидетелей Иеговы».

По словам жены Климова, сотрудники правоохранительных органов не давали им звонить и говорили: «Мы не таких ломали, и тебя сломаем». Обыски проходили и в месте сбора верующих: по словам местного жителя, «ОМОНовцы сажали людей в автобусы и отпускали». Впоследствии прокуратура вручала членам общины предостережения о возможном преследовании по экстремистской статье.