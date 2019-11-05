Осужденный по «московскому делу» Данил Беглец пожаловался на игнорирование просьб о медпомощи при этапировании

Приговоренный к 2 годам колонии участник московского митинга 27 июля Данил Беглец в письме своей гражданской жене Диане Дюдюкиной рассказал, что при этапировании в колонию сотрудники костромского СИЗО-1 игнорируют его просьбы о вызове врача.

В письме от 1 ноября Беглец писал: «Сейчас 3:30 ночи, уже вторую ночь не могу уснуть от головной боли и от удушья <..> Здесь никакой медицинской помощи никто не окажет и не оказывает. Если в Москве игнорировали заявления и просьбы по поводу вызова врача, в Ярославле за пять дней врач ни разу не явился, то здесь тем более».

Жена Беглеца рассказала «Новой газете», что у Данила заболевание щитовидной железы: «Щитовидка его душит, дышать тяжело становится. Три дня он провалялся [в СИЗО-3 Москвы перед этапированием] все горело и никто из врачей не пришел. Он много раз врача вызывал писал заявление и тишина. Всем плевать там на его здоровье».

Данила Беглеца этапировали 26 октября: сначала в СИЗО №1 Ярославля, а затем в СИЗО №1 Костромы. Ни в одном из следственных изоляторов, по словам Беглеца, на его просьбу вызвать врача никто не откликнулся. Как уточнил «Новой газете» адвокат Станислав Рыбчинский, 7 ноября Беглеца отправят в ИК-2 по Костромской области.

Приговор Беглецу 3 сентября вынес Тверской суд Москвы: его признали виновным в том, что он потянул за руку полицейского на несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы. 7 октября Мосгорсуд оставил приговор без изменений. Дома у Данила осталась семья, которую он полностью обеспечивал: гражданская жена Диана, двухгодовалый сын Алеша и четырехмесячная дочь Алиса.