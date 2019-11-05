Лев Пономарев сообщил о создании новой правозащитной организации после закрытия движения «За права человека»

Правозащитник Лев Пономарев объявил о создании новой организации после решения Верховного суда ликвидировать движение «За права человека». Об этом сообщается на сайте организации.

«Мы создаем не движение, а ассоциацию без регистрации юридического лица. Оно условно сохранит свое название», — объясняет Пономарев. По его словам, это будет новое объединение с новым руководством. Правозащитник отмечает, что в ассоциацию войдут некоторые участники движения «За права человека».

Как Пономарев добавил в беседе с Интерфаксом, 30 ноября планируется несколько съездов по созданию коалиции с организациями по защите гражданских и экологических прав человека. Правозащитник также заявил о намерении обжаловать решение Верховного суда.

1 ноября Верховный суд по обращению Минюста постановил ликвидировать правозащитное движение Пономарева, заявив о нарушении ряда законов, в частности, закона об «иностранных агентах». Претензии ведомства также вызвал устав организации от 2014 года, который перестал соответствовать некоторым пунктам Гражданского Кодекса. «За права человека» просило Минюст дождаться утверждения нового устава на осеннем созыве, но чиновники им отказали.

В марте «За права человека» и еще две НКО Пономарева внесли в список «иностранных агентов». За нарушение соответствующего закона правозащитника и его организации неоднократно штрафовали.