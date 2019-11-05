В Москве арестовали подозреваемого в подготовке теракта

Черемушкинский суд Москвы 3 ноября арестовал 30-летнего Таланта Онурова по обвинению в подготовке теракта до 1 января, говорится в карточке на сайте городских судов. СМИ называют его «сторонником радикального исламизма».

Его задержали «еще несколько недель назад», утверждает телеканал РЕН-ТВ. Согласно материалам дела, Онуров изучал инструкции для изготовления взрывных устройств и активно искал сообщников для совершения «взрыва в людном месте».

Точное место он не выбрал и, как добавляет источник Интерфакса, только подбирал его, однако «довести задуманное до конца не смог по независящим от него причинам». В середине октября по обвинению в подготовке взрыва дома в Пресненском районе также арестовали двух человек, еще одного фигуранта дела из Кабардино-Балкарии объявили в розыск.