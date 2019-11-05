Объявившего голодовку фигуранта дела «Сети» Виктора Филинкова госпитализировали в тюремную больницу

Обвиняемый по делу «Сети» (организация признана террористической и запрещена в России) Виктор Филинков попал в тюремную больницу имени Гааза в Санкт-Петербурге, сообщил «Новой газете» его адвокат Виталий Черкасов. С конца октября Филинков держит голодовку в знак солидарности со всеми политзаключенными.

«В 10 часов утра я был первым в очереди на свидание (в СИЗО № 3 в Санкт-Петербурге — ред.). […] Очень сильно волновался, потому что сегодня шестой день голодовки. Но персонал СИЗО мне сразу сказал, что его нет в изоляторе, что его доставили в тюремную больницу имени Гааза», — рассказал он.

На вопрос Черкасова, что случилось с его подзащитным и в каком состоянии он находится, в СИЗО не ответили, сославшись на врачебную тайну. Однако позже в тюремной больнице ему рассказали, что Филинков мог заразиться желтухой и сейчас врачи ждут результатов анализов.

В январе прошлого года его задержали и предъявили обвинение в создании террористической организации «Сеть», которая якобы была основана для подготовки терактов и государственного переворота. Филинков рассказывал о жестоких пытках сотрудниками ФСБ с применением электрошокера. Правозащитный центр «Мемориал» признал Виктора Филинкова политическим заключенным.