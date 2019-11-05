СМИ сообщили о строительстве военных баз США у сирийских нефтяных месторождений

США начали строительство двух военных баз в районе нефтяных месторождений в сирийской провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке страны, сообщает турецкое агентство Anadolu.

По информации источников, базы сооружают в месте дислокации 113 бригады армии США и в районе деревни ас-Сур. Как передает агентство, американские власти направили на места от 250 до 300 военных, бронетехнику, тяжелое вооружение и боеприпасы.

В российском МИД заявили, что США таким образом пытаются закрепить свое «незаконное военное присутствие» на северо-востоке Сирии. По словам замглавы министерства Сергея Вершинина, Москва считает подобные действия неприемлемыми и противоречащими международному праву, передает РИА Новости.

9 октября Турция начала в Сирии операцию «Источник мира» против живущих на территории страны курдов и боевиков «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в России). США выступили с осуждением операции и заявили о выводе около тысячи своих военных с северо-востока Сирии. При этом в Пентагоне отметили, что часть военных все же останется для защиты нефтяных месторождений в Дейр-эз-Зоре от ИГ. Россия в конце октября дополнительно перебросила из Чечни 300 военных полицейских для контроля сирийско-турецкой границы.