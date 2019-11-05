Захарова рассказала об отказе Эстонии пропустить самолет с российским вице-премьером

Власти Эстонии в начале октября не разрешили полет через свою территорию спецборту с одним из вице-премьером России, рассказала на брифинге представитель МИДа Мария Захарова. После этого они также запретили зайти в порт Таллина научно-исследовательскому судну Росгеологии «Академик Примаков», отметила она.

В этом году Эстония дважды давала судну разрешения, однако в октябре отказала «без объяснения причин». Захарова назвала все эти случаи «недружественными демаршами» (цитата по РИА Новости). Первым об отказе «Академику Примакову», который проходит там регулярный ремонт, в конце октября рассказало российское посольство.

С таким заявлением диппредставительство выступило после организации в Европарламенте эстонским депутатом слушаний с критикой «Северного потока–2». Там также отмечали, что эстонские власти закрыли въезд в шенгенскую зону «группе российской молодежи сроком на 10 лет» (речь идет о шестерых петербургских активистах «Молодой гвардии Единой России», собиравшихся в Таллин на 9 мая), а в апреле отказали в заходе учебному паруснику «Седов» из-за крымских курсантов на борту.