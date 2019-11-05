В Хакасии экс-полицейский обвинил высокопоставленных сотрудников МВД в наркоторговле

Бывший работник управления по борьбе с наркотиками МВД по Хакасии Юрий Зайцев рассказал, что наркополицейские занимаются продажей синтетических запрещенных веществ в интернете. Об этом он заявил в своем видеообращении к президенту Владимиру Путину на YouTube.

Самого Зайцева, по данным интернет-издания «19rus.info», ранее обвинили в получении взятки и разглашении гостайны, после чего поместили под домашний арест. Полицейский считает обвинения сфабрикованными.

В своем обращении полицейский подробно описал схему сбыта запрещенных веществ и назвал имена высокопоставленных сотрудников МВД, которые, по его мнению, причастны к «наркобизнесу». Он также отметил, что в схему замешаны и другие службы, в том числе ФСБ. Зайцев добавил, что ранее, находясь в СИЗО, сообщал сотрудникам УФСБ об этом преступлении, однако никакой проверки по этому поводу не проводилось.

Ранее в некоторых городах республики жители стали замечать завуалированную рекламу наркотиков: на стенах домов появлялись надписи с предложениями высокооплачиваемой работы. Внизу объявления было название сайта, где продавались запрещенные вещества. Именно об этом интернет-магазине и сообщал Зайцев.