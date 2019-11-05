В Забайкалье против россиянки возбудили дело за попытку вывезти в Китай восемь золотых слитков, приклеив их к ступням

В Забайкалье против российской туристки возбудили дело о незаконном перемещении стратегически важных ресурсов (ч. 1 ст. 226.1) за попытку вывезти в Китай почти 1,9 килограммов золота. Об этом сообщает Дальневосточное таможенное управление.

Сотрудники читинской таможни обратили внимание, что девушка перед началом таможенного контроля «нервничала и вела себя подозрительно», а также «неестественно переставляла ноги при ходьбе». С помощью металлоискателя при ней обнаружили восемь золотых слитков, которые россиянка прикрепила к ступням скотчем.

По словам задержанной, она пыталась вывезти золото по просьбе гражданина Китая за денежное вознаграждение. Стоимость слитков оценили в 5 млн рублей. Как уточнили в пресс-службе, они были изготовлены кустарным способом.

В августе сотрудники читинской таможни задержали россиянку, которая спрятала в кроссовках десять слитков золота общей массой 1,8 килограммов. Их оценочная стоимость составляла более четырех миллионов рублей. Женщина утверждала, что слитки достались ей по наследству и она собиралась продать их в Китае.