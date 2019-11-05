У кандидатов в академики РАН обнаружили работы о гомеопатии и грехопадении хищников

Комиссия РАН по борьбе с лженаукой обнаружила у шестерых кандидатов в академики и члены-корреспонденты псевдонаучные публикации — в том числе о схожих с гомеопатическими «релиз-активных» лекарствах и исследованиях под патронатом РПЦ. Доклад был опубликован на сайте комиссии.

Анонимное голосование по их кандидатурам состоится в рамках общего собрания РАН 13-15 ноября. Полтора месяца назад комиссия уже сообщала о неоригинальных или лженаучных диссертациях у 56 кандидатов, однако экспертные комиссии ее отделений впоследствии не сочли «критическими» нарушения у 14 из них и допустили их, отмечает «Коммерсант».

Кандидаты в академики и членкорры, Дмитрий Пушкарь из московского департамента здравоохранения, Маринэ Танашян из Научного центра неврологии, а также Юрий Аляев и Владимир Парфенов из Сеченовского университета, в статьях о «релиз-активных» препаратах писали, что многократное разведение раствора с антителами якобы высвобождает в них новые свойства.

При этом исследования эффективности они проводили без контрольных групп, а сам принцип похож на признанную ранее ненаучной гомеопатию, отмечается в докладе. Прошлой весной компания «Материа Медика Холдинг», владелец которой Олег Эпштейн является автором концепции релиз-активности, уже подавала из-за этого иски к комиссии РАН по лженауке, разбирательство закончилось мировым соглашением.

Еще один кандидат в академики, Владимир Жиров, в статье 2008 года говорил о необходимости проведения исследований под патронатом РПЦ и предлагал «классифицировать все живые организмы по мере их деградации от форм, созданных творцом, и рассматривал хищничество и паразитизм в живой природе, не как следствие адаптивной эволюции, но как результат грехопадения Адама и Евы».

Претензии у ученых также вызвал эксперимент с отрубленными головами подопытных крыс: родившиеся от спаривания под ними детеныши якобы показывали лучшую обучаемость. Его автор, директор НИИ Нормальной физиологии Сергей Судаков, уточнил РБК, что секция РАН впоследствии признала, что статья содержит новые экспериментальные данные и не может быть отнесена к лженаучным.