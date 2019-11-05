Из Свердловского онкодиспансера уволились главы и заведующие сразу нескольких отделений

Руководители четырех отделений Свердловского областного онкодиспансера — центра амбулаторной терапии, химиотерапевтической службы, отделения противоопухолевой терапии и эндоскопического отделения — подали заявления об увольнении. Кроме того, из диспансера уволились сотрудники и ряда других отделений, сообщает портал E1.

Причиной, по словам свердловских медиков, стало лишение их должностей и перевод в простые врачи. Например, заместитель главного врача по лучевой диагностике Евгений Гребнев уволился по собственному желанию после того, как на его позицию пригласили тюменского специалиста. Заведующего эндоскопическим отделением Андрея Швыдкого, по его словам, также сняли с должности.

В министерстве здравоохранения Свердловской области «Новой газете» пояснили, что не считают увольнение врачей «серьезной потерей» для онкодиспансера.

«Официальная позиция министерства здравоохранения опирается на объективные показатели, — рассказал «Новой газете» пресс-секретарь областного Минздрава Константин Шестаков. – А эти показатели говорят, что с начала года до сегодняшнего дня в штате прибавилось 24 врача, улучшились показатели деятельности: выросла выявляемость онкологических заболеваний и понизилась смертность больных. Поэтому их [врачей] уход на деятельность лечебного заведения никак не повлияет».

Вячеслав Береснев — «Новая на Урале»