Экс-глава СК по Москве Дрыманов заявил, что во время обыска в его доме сотрудники ФСБ напились и написали на воротах «вор»

Обвиняемый в получении взяток бывший глава московского управления Следственного комитета Александр Дрыманов заявил, что сотрудники ФСБ во время обыска в его загородном доме пили коньяк, передает агентство «Москва».

«Следователи ФСБ проводили обыск в подвале моего гаража, в котором хранился коньяк. Поднявшись из подвала, они явно находились в состоянии опьянения, а затем нарисовали красной краской слово «вор» на моих воротах», — рассказал Дрыманов в ходе заседания Мосгорсуда.

Как передает РБК, Дрыманов утверждает, что глава СК Александр Бастрыкин доложил об этих нарушениях директору ФСБ, и последовал «серьезный разбор полетов». По словам обвиняемого, позже один из глав УФСБ заявил ему, «что ничего личного, просто отрабатывалась информация, полученная от [бывшего замначальника ГСУ Дениса] Никандрова».

Генерал-майора Дрыманова обвиняют в нескольких эпизодах взяточничества в крупном и особо крупном размерах (ч. 5, 6 ст. 290 УК). Следствие считает, что он получил 10 тысяч евро от своего первого заместителя Дениса Никандрова в обмен на покровительство, а также получил взятку в 200 тысяч долларов — за смягчение обвинения Андрею Кочуйкову, соратнику криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой).

Никандрова в прошлом августе приговорили к 5,5 годам колонии, но в мае он освободился по УДО. Еще один фигурант дела — бывший замглавы управления собственной безопасности СК Александр Ламонов — получил пять лет колонии, а его руководитель Михаил Максименко — 13 лет строго режима. Экс-глава СК по ЦАО Москвы Алексей Крамаренко находится под арестом до 1 апреля 2020 года.