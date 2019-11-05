В Петербурге полицейскому дали условный срок за раскрытие гостайны в мессенджере WhatsApp

Санкт-Петербургский городской суд приговорил за раскрытие гостайны к году условного срока Павла Селиверстова, сообщила пресс-служба судов города. Хотя разбирательство шло в закрытом режиме, по данным СМИ, речь идет о переехавшем в Петербург бывшем полицейском из Омской области.

Испытательный срок у него продлится два года с годовым запретом заниматься деятельностью, связанной с доступом к гостайне, отмечается в решении. В ходе расследования Селиверстов не был помещен по стражу — полицейского отпустили под обязательство о явке. В связи с обвинениями его уволили из органов, отмечала «Фонтанка».

Его дело с утвержденным обвинительным заключением поступило в суд из прокуратуры Омской области. Местное управление ФСБ ранее сообщало о деле неназванного 30-летнего полицейского, который в мессенджере WhatsApp «сознательно разгласил доверенную ему по службе информацию, составляющую государственную тайну».