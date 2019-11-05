Московская полиция увеличила свои исковые требования к оппозиционерам на полмиллиона рублей

Московская полиция увеличила исковые требования к оппозиционерам и теперь требует от них 4 миллиона 238 тысяч вместо 4 миллионов из-за несанкционированной акции 27 июля. По иску из-за митинга 3 августа сумма увеличилась на 300 тысяч, сообщает РАПСИ.

Изначально по первому иску МВД по Москве требовало от оппозиционеров около восьми миллионов рублей. Затем они снизили эту сумму до 4 миллионов, а теперь опять увеличили и попросили взыскать с ответчиков судебные издержки.

Ответчиками по этому иску выступают Алексей Навальный, Владимир Милов, Любовь Соболь, Иван Жданов, Илья Яшин, Александр Соловьев и Олег Степанов. Помимо этого, теперь столичная полиция просит взыскать с Любови Соболь и Георгия Албурова более 6 миллионов рублей из-за протестов 3 августа.

МВД заявляет, что из-за летних несанкционированных акций ему пришлось усилить меры безопасности, что повлекло за собой незапланированные расходы: пришлось заплатить сотрудникам за переработки и потратить дополнительные средства на«горюче-смазочные материалы» для автомобилей.

Ранее суд обязал инициаторов несогласованной акции 27 июля заплатить 3,4 миллиона рублей и 241,5 тысяч рублей по требованиям ГБУ «Автомобильные дороги» и компании «Анкор», которая владеет рестораном «Армения» на Тверской улице. Кроме того, суд взыскал с организаторов акции 27 июля 53 тысячи 747 рублей в пользу Московского метрополитена и 1,2 млн рублей — «Мосгортрансу».