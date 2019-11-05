Путин назначил новым послом в Великобритании бывшего постпреда при ОБСЕ

Президент Владимир Путин назначил послом в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии директора департамента общеевропейского сотрудничества МИДа Андрея Келина. Приказ опубликован на портале нормативных актов.

После отставки посла Александра Яковенко в августе временно поверенным оставался советник-посланник Иван Володин. В Кремле объясняли решение «обычной ротацией». Занимавший пост с 2011 года Яковенко стал ректором Дипломатической академии МИД.

Келин возглавлял департамент МИДа, занимающийся вопросами международных организаций, включая НАТО, с 2015 года. До этого он несколько лет работал постоянным представителем при ОБСЕ в Вене. С весны прошлого года отношения между Россией и Великобританией значительно ухудшились после отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля нервно-паралитическим ядом. Великобритания обвинила в этом российские спецслужбы и в ответ выслала всех дипломатов.