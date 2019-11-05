Осужденного за неуплату налогов основателя «Корчмы Тарас Бульба» освободили от наказания из-за болезни

Преображенский районный суд Москвы освободил от наказания осужденного по делу о неуплате налогов основателя сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрия Белойвана из-за его болезни, следует из карточки на сайте суда.

По данным RNS, такое ходатайство в суд подавал начальник СИЗО «Матросская тишина», где содержится предприниматель. Как передает издание, начальник изолятора указал, что Белойван не может быть этапирован в колонию «по состоянию здоровья». Соответствующее решение суд вынес 1 ноября.

В июле Белойвана приговорили к двум годам колонии по обвинению в восьми эпизодах уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере на общую сумму в 650 млн рублей. Бизнесмен полностью признал свою вину. Срок впоследствии сократили на три месяца.

По версии следствия, Белойван поручил сотрудникам ресторанов сети не пробивать кассовые чеки и не принимать банковские карты при оплате, чтобы в декларациях указывать заниженную сумму выручки.