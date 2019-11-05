Суд признал законным отказ Минюста зарегистрировать «Открытую Россию»

Замоскворецкий суд Москвы признал законным повторный отказ Минюста зарегистрировать общественную организацию «Открытая Россия». Об этом в соцсетях сообщил ее исполнительный директор Андрей Пивоваров.

Весной Минюст отказал им из-за существования межрегиональной организации с тем же названием, предоставление новых документов не помогло. Кроме этого, по словам Пивоварова, претензии министерства вызвали неточный адрес, а также неправильные кавычки и размер шрифта при подаче дополнений.

После первых уголовных преследований участников «Открытой России», учрежденной в 2016 году предпринимателем Михаилом Ходорковским, ее руководители решили ликвидировать движение, чтобы создать новую общественную организацию с тем же названием. Хотя ранее оно не было зарегистрировано, они посчитали, что это поможет различить его с признанной «нежелательной» британской OR Otkrytaya Rossia.

Несмотря на это, преследования активистов продолжились: помимо члена совета «Открытой России» Анастасии Шевченко, фигурантами дел о содействии «нежелательной организации» стали экс-коориднаторы движения в Краснодаре, Екатеринбурге и Тюмени детский хирург Яна Антонова и журналисты Максим Верников и Антон Михальчук, а также журналист «МБХ медиа» Александр Савельев.