Госдума в первом чтении приняла два законопроекта о возвращении вытрезвителей

Госдума в первом чтении одобрила два законопроекта, предполагающих возвращение системы вытрезвителей. Об этом говорится на сайте Госдумы.

Первый документ определяет полномочия региональных властей по оказанию помощи тем, кто находится в общественных местах в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и утратил способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в пространстве.

Законопроект наделяет власти субъектов правом создавать вытрезвители на основе муниципально-частного партнерства, что позволит брать плату за услуги с тех, кто попал в такое учреждение. В пояснительной записке указано, что из-за алкогольного опьянения ежегодно гибнут более 50 тысяч россиян. Депутаты отмечают, что оказавшись на улице в «беспомощном состоянии» люди часто становятся жертвами преступлений и противоправных посягательств.

Кроме того, Госдума поддержала поправки в закон «О полиции», которые разрешают полицейским доставлять граждан, находящихся в состоянии опьянения, как в больницы, так и в вытрезвители. В случае необходимости в такие учреждения также предлагают отправлять для медосвидетельствования подозреваемых в совершении преступления или административного правонарушения.

Авторы инициативы объясняют, что закрытие вытрезвителей «крайне негативно сказалось на общей криминогенной ситуации», а число совершенных в состоянии опьянения людьми преступлений с 2011 (год закрытия вытрезвителей) по 2018 годы выросло почти на 35%.