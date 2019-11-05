На Ямале уволили чиновника, заказавшего утилизацию двух портретов Дмитрия Медведева

В ЯНАО уволили заместителя управделами мэрии Надыма Алексея Кокшарова, разместившего на сайте госзакупок предложение по утилизации портретов премьера Дмитрия Медведева. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала пресс-секретарь районной администрации Елена Крысина.

Согласно описанию закупки от 21 октября, среди прочих вещей два фотопортрета Медведева времен его президентства нужно было утилизировать за 633 рубля каждый — например, в аналогичную сумму чиновники оценили и утилизацию сломанных стульев. После обнаружения заявки СМИ торги были отменены.

Сам Кокшаров в разговоре с URA.RU посчитал случившееся «фатальной нелепостью»: «В потоке официальных бумаг я просто не доглядел». Неназванные собеседники местного издания «ЯмалПро» в свою очередь заявили, что чиновника подставили его коллеги, которые «подсунули ему на подпись документы, <..> а затем слили информацию в СМИ».