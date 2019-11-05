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Против рязанского священника возбудили уголовное дело после жалоб его жены на избиения

Общество

 

Управление МВД по Рязанской области возбудило уголовное дело об угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК) против клирика Казанского женского монастыря иерея Владимира Покровского, передает Интерфакс.

Как пишет агентство, поводом для возбуждения дела стало заявление жены священника, в котором она рассказала, что Покровский, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избивал ее и угрожал задушить. Полиция назначила экспертизу обнаруженных побоев.

В конце октября рязанское издание Ya62.ru опубликовало фото побоев пострадавшей и сообщило, что иерей местного женского монастыря избил свою жену ногами и бил ее головой об стену на глазах их четверых детей. Родственники женщины утверждали, что в результате она получила сотрясение мозга, перелом носа, а также синяки и гематомы по всему телу. Покровский заявлял, что не бил жену, а травмы она получила, упав в подъезде.

Позже Покровского на год отстранили от службы в Рязанской епархии из-за «систематического нарушения церковной дисциплины», которое выразилось в пьянстве и жестком обращении с родными. Священника отправили работать поваром в Рязанской семинарии.

Теги:
kb, церковь, рязань

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