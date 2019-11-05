Путин поручил создать единый корпус словарей русского языка для чиновников и журналистов

Президент Владимир Путин распорядился создать единый корпус словарей, справочников и грамматик современного литературного русского языка для использования в школах, органах власти и СМИ. Об этом он заявил на заседании Совета по русскому языку в Кремле.

«Мы сталкиваемся с попытками искусственно, грубо, подчас абсолютно бесцеремонно сократить пространство русского языка в мире, вытеснить его на периферию», – сказал Путин. Единый свод норм, по его задумкам, не предполагает «революционных изменений и уж тем более вульгарного упрощенчества в пунктуации и орфографии», а должен «утвердить нормы, которые и делают наш язык таким ярким и выразительным».

Журналисты же, по словам Путина, должны как «создавать соответствующий контент» о привлекательности национального языка, так и поддерживать его высокий уровень в медиаотрасли, «включая новое цифровое пространство». Вместе с другими мерами это позволит обеспечить «развитие русского языка, отечественной литературы и в России, и в мире».