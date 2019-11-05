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СМИ опубликовали видео с издевательством сотрудника красноярской колонии над заключенным. ФСИН начала проверку

Общество

 

Федеральная служба исполнения наказаний по Красноярскому краю начала служебную проверку после публикации изданием NGS24 видеозаписи, на котором, как утверждается, сотрудник колонии №17 Красноярска издевается над заключенным. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. 

На записи сотрудник колонии пытается заставить осужденного идти на хозяйственные работы, а также предпринимает попытку опустить его голову в унитаз. Он нецензурно выражается в адрес заключенного. 

Источники NGS24, предоставившие видео, утверждают, что на кадрах — Сергей Слепцов. Сейчас человек с такими же фамилией и именем — глава отдела розыска оперативного управления управления ФСИН по Красноярскому краю в ИК-17, отмечает издание. 

Теги:
проверка, колонии, фсин, красноярский край, em

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