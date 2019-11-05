СМИ опубликовали видео с издевательством сотрудника красноярской колонии над заключенным. ФСИН начала проверку

Федеральная служба исполнения наказаний по Красноярскому краю начала служебную проверку после публикации изданием NGS24 видеозаписи, на котором, как утверждается, сотрудник колонии №17 Красноярска издевается над заключенным. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

На записи сотрудник колонии пытается заставить осужденного идти на хозяйственные работы, а также предпринимает попытку опустить его голову в унитаз. Он нецензурно выражается в адрес заключенного.

Источники NGS24, предоставившие видео, утверждают, что на кадрах — Сергей Слепцов. Сейчас человек с такими же фамилией и именем — глава отдела розыска оперативного управления управления ФСИН по Красноярскому краю в ИК-17, отмечает издание.