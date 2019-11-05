Гендиректор «Российского экологического оператора» рассказал, что пьет кофе из одноразовых стаканчиков. Они вредны для экологии

Гендиректор «Российского экологического оператора» Денис Буцаев в интервью РБК рассказал, что когда покупает кофе в картонном стаканчике, то выбрасывает его там, где такой мусор собирается для переработки, однако они вредны для экологии. На этом обратил внимание телеграм-канал Trash Economy.

Буцаеву задали вопрос о том, ходил ли он в кофейню со своей кружкой. «Я, покупая кофе в картонном стаканчике, выбрасываю его там, где соответствующий мусор собирается для дальнейшей переработки. Даже если я его сейчас выброшу в свое ведро, я знаю, что картон — один из стопроцентно перерабатываемых материалов», — ответил он.

Однако в мире всего несколько предприятий берутся на переработку стаканчиков из-под кофе, рассказывал Recyclemag, и они перерабатывают только небольшую часть, потому что поставка их из кафе на предприятия не отработана. Гринпис объяснял, что бумажную одноразовую посуду нельзя перерабатывать вместе с макулатурой из-за пластикового покрытия. Существуют стаканчики с биоразлагаемой пленкой, однако они в основном тоже не попадают на переработку.

«Российский экологический оператор» появился в январе по указу президента. С этого года в российских регионах (за исключением Москвы, Петербурга и Севастополя) вступили в силу новые правила утилизации ТКО («мусорная реформа»), вызвавшие рост коммунальных платежей. За сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение мусора отвечают региональные операторы. Их услуги оплачиваются физическими и юридическими лицами отдельно от услуг ЖКХ.