Новая газетастать со–
участником

участвуй!

Более 260 тысяч человек требуют закрыть дело о «массовых беспорядках» в Москве: петиция

В Москве на концерте Scorpions задержали участников Pussy Riot Петра Верзилова и Веронику Никульшину

Общество

1
 

В Москве на концерте Scorpions на «ВТБ‐арене» задержали участников группы Pussy Riot Петра Верзилова и Веронику Никульшину. Об этом Верзилов сообщил в твиттере. 

Он уточнил «Медиазоне», что задерживавшие их полицейские отказались представляться и объяснять причины задержания. Другие детали произошедшего пока неизвестны. 

Scorpions проводит концерты в ряде российских городов в рамках мирового тура. 7 ноября группа выступит в Петербурге, а 10-го — в Воронеже. 

Теги:
em, задержание, москва

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera