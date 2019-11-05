В Москве на концерте Scorpions задержали участников Pussy Riot Петра Верзилова и Веронику Никульшину

В Москве на концерте Scorpions на «ВТБ‐арене» задержали участников группы Pussy Riot Петра Верзилова и Веронику Никульшину. Об этом Верзилов сообщил в твиттере.

Задерживают на концерте Scorpions в ВТБ Арене меня и Нику. — Пётр Верзилов (@gruppa_voina) November 5, 2019

Он уточнил «Медиазоне», что задерживавшие их полицейские отказались представляться и объяснять причины задержания. Другие детали произошедшего пока неизвестны.

Scorpions проводит концерты в ряде российских городов в рамках мирового тура. 7 ноября группа выступит в Петербурге, а 10-го — в Воронеже.