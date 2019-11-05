Московский мундеп обратилась в КС из-за невозможности кандидатов на выборах одновременно подавать жалобы в вышестоящую комиссию и суд

Московский муниципальный депутат Елена Русакова обратилась в Конституционный суд из-за нормы, согласно которой кандидат на выборах не может не может одновременно подавать жалобу в вышестоящую избирательную комиссию и в суд. Об этом сообщается на сайте партии «Яблоко».

Русакова считает, что эта норма делает невозможной судебную защиту кандидата. Закон предусматривает десятидневный срок на обращение в суд по поводу отказа в регистрации кандидатов на выборы. Суды отсчитывают срок с первого решения окружного избиркома, а если все избиркомы, в том числе ЦИК, отказали кандидату в регистрации, у него не остается времени на обжалование в суде.

Напомним, Русакова на выборах в Мосгордуму выдвигалась по 37-му округу, однако ее не зарегистрировали. В качестве причины указывалось большое число недействительных подписей. Она обжаловала отказ в том числе в Верховном суде, но он не нашел нарушений в решениях окружных избирательных комиссий, Мосгоризбиркома и Центризбиркома.