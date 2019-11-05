Россия оказалась ниже Камбоджи и Нигерии в рейтинге свободы интернета Freedom House

Россия набрала 31 балл из 100 и вошла число стран с «несвободным интернетом». Рейтинг опубликован на сайте правозащитной организации Freedom House.

Страны оценивали по трем критериям: доступ к интернету, ограничения контента и нарушения прав пользователей. Лидером в рейтинге стала Исландия, набравшая 95 баллов.

Исследователи заявили, что Россия в том числе была вовлечена «в кибератаки и информационную войну на выборах в демократических государствах». В частности, связанные со страной группы распространяли недостоверную информацию через Twitter, Facebook и YouTube во время выборов в Европарламент в мае.

Выше России в рейтинге оказались в том числе такие страны, как Камбоджа, Бангладеш, Марокко и Нигерия. Беларусь, Армения и Казахстан тоже набрали больше баллов, чем Россия.

Напомним, с 1 ноября в России вступили в силу большинство положений закона о «суверенном Рунете», который, как предполагалось, позволит перейти в режим централизованного управления российского сегмента интернета в случае «угроз целостности, устойчивости и безопасности». «Коммерсант» рассказывал, что на то, чтобы установить оборудование по всей стране, уйдет примерно год. Кроме того, отмечает издание, еще не приняты все необходимые для работы закона подзаконные акты.