Президент Владимир Путин предложил заменить «Википедию» ее российским аналогом – «Большой российской энциклопедией». Об этом сообщает ТАСС.

«По поводу "Википедии"... лучше заменить ее новой "Большой российской энциклопедией" в электронном виде. Это будет, во всяком случае, достоверная информация в хорошей, современной, кстати говоря, форме», – сказал он.

Исполнительный директор «Викимедиа.ру» Станислав Козловский заявил «Газете.ру», что объем знаний в «Википедии» в несколько раз больше размеров Большой российской энциклопедии. «Не очень понятно, что значит – заменить «Википедию»? Заблокировать? Этот нюанс не прояснен. <…> Мы только за то, чтобы источников становилось больше. Если же это подразумевает уничтожение всего остального, то не очень понятно. Вряд ли Путин имел ввиду последнее. Я надеюсь», – отметил он.

Вопрос о российском аналоге «Википедии» обсуждается с 2016 года. В этом году Минкомсвязи разработало законопроект, предполагающий утверждение правил выделения субсидий издательству «Большая российская энциклопедия» для его создания.