Росгвардия попросила разрешить ей сбивать беспилотники с использованием оружия

Росгвардия попросила разрешить ей использовать оружие против беспилотных летательных аппаратов над охраняемыми объектами. Об этом заявил замглавы ведомства Олег Борукаев во время круглого стола в Госдуме, передает ТАСС.

Он объяснил просьбы высокой стоимостью систем по противодействию дронам. «Потребность бюджетных ассигнований зашкаливает. Если мы технические средства установим наобъекты, это будет разрушительная сумма для всех федеральных органов исполнительнойвласти <...> Применение оружия и боевой техники — это то, что разрешается законом, являетсявыходом из этого положения, чтобы не обременять наши бюджеты», — заявил Борукаев.

Незаконное использование дронов в России новит «лавинообразный характер», а их применение на массовых мероприятиях угрожает безопасности, добавил он. Борукаев отметил, что с 2017 года было зафиксировано более 50 случаев нарушения воздушного пространства беспилотниками надважными гособъектами.

Глава парламентского комитета по безопасности Василий Пискарев, подчеркнул, что основным способом борьбы с незаконными запусками беспилотников должно стать подавление радиосигнала его связи с оператором, чтобы он мог приземлиться, отмечает «Коммерсант». Пискарев добавил, что в этом случае сбитый дрон может стать еще и вещественным докузательством.

В сентябре Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий полицейским сбивать беспилотники над митингами и пикетами, а Росгвардии, СВР, ФСО и ФСБ — над своими объектами и в местах проведения ими операций. Один из авторов поправок Александр Хинштейн говорил «Коммерсанту», что они нужны для защиты «критически важных и потенциально опасных объектов, объектов транспортной инфраструктуры» и в местах проведения операций спецслужбами.