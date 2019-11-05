«Зенит» проиграл «Лейпцигу» в матче группового этапа Лиги чемпионов

Петербургский футбольный клуб «Зенит» проиграл немецкому «Лейпцигу» в матче группового этапа Лиги чемпионов со счетом 0:2. Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Петербурге.

Авторами голов в ворота «Зенита» стали Диего Демме и Марсель Забитцер.

Из-за проигрыша «Зенит» опустился на третье место в группе G. Следующий матч в рамках турнира команда проведет 27 ноября с французским «Лионом». 10 декабря «Зенит» сыграет с португальской «Бенфикой».