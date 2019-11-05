«Зенит» проиграл «Лейпцигу» в матче группового этапа Лиги чемпионов
Петербургский футбольный клуб «Зенит» проиграл немецкому «Лейпцигу» в матче группового этапа Лиги чемпионов со счетом 0:2. Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Петербурге.
Все, матч окончен. #ЗенитРБЛейпциг pic.twitter.com/LpjwaCeu21— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) November 5, 2019
Авторами голов в ворота «Зенита» стали Диего Демме и Марсель Забитцер.
Из-за проигрыша «Зенит» опустился на третье место в группе G. Следующий матч в рамках турнира команда проведет 27 ноября с французским «Лионом». 10 декабря «Зенит» сыграет с португальской «Бенфикой».