Профессора 1929 года рождения приговорили к условному сроку по делу о наркотиках. Он выращивал коноплю для рыбалки

Сараевский районный суд Рязанской области приговорил к трем годам восьми месяцам лишения свободы условно москвича 1929 года рождения по делу о хранении наркотиков. Об этом сообщается на сайте суда, на решение обратила внимание «Медиазона».

В карточке на сайте суда сказано, что приговоренного зовут Рябов Н.А. На сайте Московского государственного университета геодезии и картографии говорится, что человек с такой фамилией и инициалами преподает философию.

Следствие считает, что профессор «несколько десятков лет назад посадил коноплю, для того чтобы ловить на нее рыбу». Он толок семена конопли и смешивал их с геркулесовой кашей. Рябов признал свою вину, отметив, что сам коноплю никогда не употреблял.

В прошлом году профессору уже выносили приговор за выращивание конопли на своем приусадебном участке и ее хранение. Тогда ему дали два года и два месяца лишения свободы условно.