Суд в Магнитогорске признал законным увольнение тренера за эротические фотографии 20-летней давности 

Правобережный районный суд города Магнитогорска признал законным увольнение экс-тренера детско-юношеского центра «Максимум» Екатерину Конопенко.

«На принятие решения судье потребовалось не более 10 минут» — сказала Конопенко «Новой газете». Она подчеркнула, что судья не стала принимать во внимание видеоролики, доказывающие, что представители ответчика сами демонстрировали обнажённые фотографии педагога и принуждали к просмотру родителей воспитанников и самих детей.

По словам тренера, в суде «для достижения большего эффекта» администрация центра «Максимум», предъявила не только ее фото, но и те фотографии, на которых ее не было. Конопенко намерена обжаловать решение суда.

Напомним, Екатерину Конопенко в сентябре этого года уволили из спортивного центра «Максимум» за эротические фотографии, опубликованные в соцсети «Вконтакте». По словам женщины, фото были сделаны около 20 лет назад. В сети они были опубликованы в 2009 году.

Александр Шестаков