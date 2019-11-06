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В Шереметьево Boeing совершил вынужденную посадку из-за проблем с двигателем 

Общество

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Летевший в Доминикану самолет Boeing вернулся в аэропорт Шереметьево и совершил посадку из-за проблем с двигателем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб. 

Самолет Boeing 777 следовал по маршруту Москва —Пунта-Кана (Доминиканская Республика). Посадку пришлось совершить из-за сработавшего датчика давления масла в одном из двигателей. По предварительным данным, на борту самолета находились 488 человек. Рейс выполняла авиакомпания Royal Flight. 

Траектория полета Boeing 

Посадка прошла благополучно, обстоятельства происшедшего выясняются.

Теги:
sn, шереметьево, boeing, самолеты

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