В Шереметьево Boeing совершил вынужденную посадку из-за проблем с двигателем 

Летевший в Доминикану самолет Boeing вернулся в аэропорт Шереметьево и совершил посадку из-за проблем с двигателем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб.

Самолет Boeing 777 следовал по маршруту Москва —Пунта-Кана (Доминиканская Республика). Посадку пришлось совершить из-за сработавшего датчика давления масла в одном из двигателей. По предварительным данным, на борту самолета находились 488 человек. Рейс выполняла авиакомпания Royal Flight.

Траектория полета Boeing

Посадка прошла благополучно, обстоятельства происшедшего выясняются.