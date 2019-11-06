NYT: в Ливию прибыли около 200 российских наемников

Около 200 российских наемников, среди которых хорошо обученные снайперы, прибыли в Ливию за последние шесть недель. Об этом пишет газета New York Times.

Ссылаясь на трех высокопоставленных ливийских чиновников издание утверждает, что это военные из «ЧВК (частной военной компании) Вагнера», которую СМИ связывают с российским олигархом Евгением Пригожиным.

По данным издания, наемники участвуют в различных военных столкновениях на территории Ливии, где сейчас идет гражданская война. Также в страну были отправлены несколько самолетов Сухого из России. Кроме того, отмечает газета, в Ливии применяются высокоточная артиллерия и ракетные удары, а также задействуются силы снайперов из России.

Издание утверждает, что Россия выступает на стороне лидера ополчения Халифа Хафтара, который базируется в восточной Ливии. Его также поддерживают Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Саудовская Аравия и Франция. Сторонники считают, что Хафтар лучше других сможет бороться с повстанцами и восстановить авторитарный порядок.

Лидер Ливийской национальной армии Халиф Хафтар уже более пяти лет воюет с коалицией ополченцев из Западной Ливии, которые поддерживают власти в Триполи. В апреле он начал наступление на столицу страны. Правительство Триполи было создано Организацией Объединенных Наций в 2015 году и официально поддерживается США и другими западными державами.