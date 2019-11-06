РБК: в МВД предложили блокировать сотовую связь в колониях

Коллегия МВД предложила блокировать сотовую связь на территориях исправительных учреждений для борьбы с дистанционным мошенничеством, сообщает РБК по ссылкой на источник.

Как передает издание, по итогам заседания 1 ноября коллегия поручила ФСИН, ФСБ, Роскомнадзору и органам МВД до конца июля 2020 года проработать вопрос о внедрении «блокираторов» сигнала сотовой связи в тюрьмах. РБК направил запросы в соответствующие ведомства. Замглавы Минкомсвязи Олег Иванов напомнил, что для сотрудников исправительных учреждений уже действует запрет на использование сотовой связи на их территории, но он считает эти меры недостаточными.

Кроме того, депутат Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн анонсировал законопроект о блокировке сотовой связи для заключенных. Документ должен обязать сотовых операторов прекратить оказание услуг для определенных абонентов по требованию руководителя исправительного учреждения. По мнению Хинштейна, с помощью мобильных телефонов осужденные могут не только совершать мошенничества, но и «давить на свидетелей, координировать преступные группировки».

По информации источников, коллегия также поручила до 1 апреля ввести систему «Дистанционное мошенничество» и создать специальное мобильное приложение. В систему будут заносить информацию об абонентских номерах и банковских картах, которые используют преступники, а приложение поможет использовать эти данные и блокировать входящий вызов от номера из черного списка.