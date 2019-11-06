Правительство составило список угроз безопасности Рунета

Правительство определилось с перечнями угроз устойчивости и безопасности Рунета. К угрозам отнесли распространение запрещенной в России информации и кибератаки, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в одном из ведомств.

Помимо кибератак в список угроз безопасности Рунета также включили и непреднамеренное информационное воздействие на средства связи и сети. Кроме того, угрозой Рунету назвали ситуацию, когда у граждан не открываются официальные сайты органов власти. Также в перечень входят нарушения в работе национальной системы доменных имен и систем управления точками обмена трафиком.

Что касается устойчивости Рунета, то согласно перечню ей угрожает все, что нарушает работоспособность сети, в том числе аварии и перегрузка узлов связи, а также перебои, вызванные природными явлениями. Особое внимание уделяется проблеме стабильности связи для критически важных объектов.

1 ноября вступил в силу закон об изоляции Рунета, который, как предполагалось, позволит перейти в режим централизованного управления российского сегмента интернета в случае «угроз целостности, устойчивости и безопасности». Закон обязывает интернет-провайдеров устанавливать специальное оборудование, предоставленное Роскомнадзором, с помощью которого в случае угрозы ведомство будет осуществлять централизованное управление сетью.