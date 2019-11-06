Один из задержанных по делу о гибели 39 мигрантов в Англии занимался контрабандой граждан Вьетнама через Россию

Во Вьетнаме полиция задержала 11 подозреваемых в причастности к гибели 39 мигрантов, тела которых нашли в грузовике в английском графстве Эссекс. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на вьетнамское правительственное издание Tuoi Tre.

Газета сообщила о задержании двух человек в провинции Нгеан, еще девять задержаны во вьетнамской провинции Хатинь. Всем им предъявили обвинения в организации контрабанды людей.

По словам шефа полиции Нгеана Хуу Кау, один из задержанных, которые раньше проживал в России, организовывал поездки людей в Россию, после чего нелегально перевозил их в Германию, а затем — в третью страну.

Грузовик-рефрижератор с телами 39 человек полиция нашла 23 октября в английском Эссексе. Погибшие оказались гражданами Вьетнама. Водителю из Северной Ирландии предъявили обвинение в непредумышленном убийстве и сговоре для торговли людьми.