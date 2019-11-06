Краснодарские зоозащитники, подававшие заявку на проведение массового пикета 3 ноября, не имеют отношения к прошедшему в тот же день митингу

Краснодарские зоозащитники, подававшие заявку на проведение массового пикета в парке «Чистяковская роща» 3 ноября, не имеют отношения к прошедшему в тот же день митингу. Об этом «Новой газете» рассказала активистка и одна из организаторов акции Елена Наседкина.

По ее словам, активисты долго пытались согласовать проведение массового пикета. 30 октября власти города пообещали, что согласуют акцию, но оставался вопрос о том, где ее проводить. В администрации Краснодара говорили говорили, что якобы кто-то собирался проводить пикеты на том же месте в то же время, на которое подали заявку активисты, но не было понятно, состоится ли эта акция.

После этого Наседкиной стали поступали вопросы по поводу оплаты акции. Также она рассказала, что волонтеру одного из приютов звонили и предлагали поучаствовать в пикете за 1 тысячу рублей. Зоозащитница написала опровержение, в котором говорилось, что за участие в акции платить не будут, она бесплатная.

Позже активистке позвонили из администрации и сказали, что массовый пикет не согласован, из-за того, что уведомление было подано слишком поздно. Это, по словам Наседкиной, не соответствует действительности. «Но нет так нет. Мы всех уведомляем, что пикета не будет, нам не согласовали, мы отменяем и будем подавать на какие-то более поздние числа», — рассказала зоозащитница.

В интернете появлялись сообщения якобы от имени организаторов акции, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев виновен в том, что пикет не согласовали. При этом те зоозащитники, которые подавали заявку на акцию, хотели высказать претензии к федеральным, а не местным властям. В частности, активисты подчеркивают, что к закону «Об ответственном обращении с животными» не было принято много подзаконных актов.

В ночь с 3 на 4 ноября Наседкиной сообщили о том, что в городе прошел митинг, она о нем не знала и слышала впервые. В интернете она увидела сообщения о мероприятии. «Зоозащитники [подававшие заявку на пикет] не имеют отношения к этой якобы акции, мы понятия не имеем, кто находится на этих фото (с митинга — ред.)», — заявила она.