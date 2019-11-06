В Таиланде сепаратисты расстреляли 15 человек на приграничном КПП

На приграничном контрольно-пропускном пункте на юге Таиланда в результате перестрелки погибли 15 человек. Местные власти предполагают, что нападение в провинции Яла совершили сепаратисты, сообщает Reuters.

«Скорее всего, это работа мятежников» —сообщил агентству представитель службы региональной безопасности, отметив, что это крупнейшая атака за последнее время.

Среди погибших — один полицейский и добровольцы отряда сельской обороны. Еще четыре человека получили тяжелые ранения. Накануне нападавшие разбросали гвозди на дорогах, чтобы задержать погоню. Во время атаки они также использовали взрывчатку.

До аннексии Таиландом в начале XX века Яла и две другие провинции — Паттани и Наратхиват — входили в состав независимого Малайского мусульманского султаната. Большинство жителей этих территорий исповедуют ислам, тогда как в остальной части страны преобладают буддисты.

По данным Reuters, которое ссылается на Deep South Watch, с 2004 года на территории провинций от рук сепаратистов погибли около 7 тысяч человек. Ранее некоторые повстанческие группы на юге заявляли, что они борются за создание независимого государства.