Предприниматели поддержали ограничение доли иностранцев в значимых интернет-ресурсах

Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и ИТ согласилась с ограничением доли иностранного владения в «значимых интернет-ресурсах» на уровне 49%, следует из отзыва комиссии на проект федерального закона.

Как пишет «Коммерсант», документ направлен спикеру Госдумы Вячеславу Володину. В нем предприниматели предлагают регулировать корпоративный контроль, а не экономическое участие. Позицию одобрили большинством голосов 30 октября.

Законопроект о значимых интернет-ресурсах предполагал, что доля иностранного участия в них будет ограничена 20%, но в кабмине посчитали это чрезмерным и решили разрешить иностранцам владеть долей в 50% минус одна акция для того, чтобы им не мог принадлежать контрольный пакет.

«Применяемый в законопроекте 20-процентный порог никак не обоснован в самом тексте законопроекта и не соответствует заявляемым законопроектом целям», — говорится в позиции РСПП. По мнению комиссии, документ в первоначальном виде негативно скажется на привлекательности российских компаний, дестабилизирует гражданский оборот и серьезно повысит регуляторные риски для ведения бизнеса в России.

Предприниматели напомнили, что сейчас указанный предел превышен, например, в Mail.Ru Group, HeadHunter, МТС, Сбербанке, «Яндексе». Как отмечают в комиссии, понятие «значимых информационных ресурсов» при этом допускает максимально широкую трактовку, с учетом которой в его сферу могут попасть все владельцы сайтов и программ, работающих в России.

Соответствующий законопроект в Госдуму в июле внес Антон Горелкин. Документ предполагает, что основными владельцами некоторых сайтов или их страниц, признанных значимыми для развития страны, должны быть российские компании или граждане. Автор инициативы относил к таким компаниям «Яндекс». Его акции после критики законопроекта правительством подорожали на 8%.